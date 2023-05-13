Kılıçdaroğlu terör koridorunun taşeronu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisi tarafından Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitinge katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bahçeli, Millet İttifakı'nı eleştirdi.



"NİFAK SAÇMAKTADIR"

Bahçeli, "Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur. Bunlar Cumhuriyet'i yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırıları vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır" diye konuştu.



"Analarımızı ağlatanlar, ağıtlar yakmasına sebep olan caniler, bugün CHP'yle iş birliği halindedir" diyen Bahçeli, "Yavrularımızı yetim bırakan katiller, İYİ Parti'yle emel ve hedef birliği içindedir. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. Küresel medya, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakının propagandasıyla, nifak saçmaktadır. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun iradesine ipotek koymuştur" dedi.

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