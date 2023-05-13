‘Milletin iradesine gölge düşürmeyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz. Sadece proje geliştirir, eser üretir, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyaseti yaparız. Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız. Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz, mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız. Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız. Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, badireler aştık, varlık yokluk mücadelesi verdik" dedi.Erdoğan, son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını kurduklarını, hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, "14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız. Bunu da 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerin sarsılmaz desteği ve samimi dualarıyla başaracağız. Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat, kardeşliğimize sahip çıkacağız" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam düzenlenen gençlik buluşmasında, İzmir çıkışında bulundu. Erdoğan, "İzmir'de Körfez şu anda rezalet, kokudan geçilmiyor. İstanbul-İzmir arası 7,5 saatti. Peki biz ne yaptık? İstanbul-İzmir arasını 3-3,5 saate düşürdük mü? Düşürdük. Bu da yetmedi. Manisa-İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli'ni yine biz yaptık. Onlar laf, biz iş üretiyoruz. Aramızdaki fark bu" dedi.Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden esinlenilerek tasarlanan Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. İçerisinde otopark, kitap kafe, 4-6 yaş anaokulu, dijital görsel sanatlar salonu, çok amaçlı salonların yer aldığı, 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide, Başkan Erdoğan da cuma namazını kıldı. Cami içerisinden de cemaate seslenen Erdoğan, Pazar günü herkesin ciddi bir karar vereceğine dikkat çekti.