Yener: Seçim için tüm hazırlıklar tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını bildirdi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin, Türk demokrasi tarihi adına önemli bir aşama olduğunu, bu seçimlerin, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin en fazla katılım sağladıkları seçim olarak tarihe geçtiğini söyledi. Yener, oy pusulalarının dağıtımının tamamlandığını da sözlerine ekledi.

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