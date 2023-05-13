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Haberler Politika Yener: Seçim için tüm hazırlıklar tamamlandı

Yener: Seçim için tüm hazırlıklar tamamlandı

13.5.2023

Gazete

Yener: Seçim için tüm hazırlıklar tamamlandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını bildirdi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin, Türk demokrasi tarihi adına önemli bir aşama olduğunu, bu seçimlerin, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin en fazla katılım sağladıkları seçim olarak tarihe geçtiğini söyledi. Yener, oy pusulalarının dağıtımının tamamlandığını da sözlerine ekledi.
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