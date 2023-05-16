“Aziz milletimiz bütün oyunları bozmuştur”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye genelinde çok ciddi bir başarıya ulaşmış; hain, haif ve hasmane kuşatma yarılmıştır. Aleyhimize kurgulanan algı operasyonları bozguna uğratılmıştır. Bütün oyunlar egemenliğin sahibi aziz milletimiz tarafından bozulmuştur" dedi. Bahçeli, "Türk milleti 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminde istikrara, istiklale ve istikbale destek verecektir." ifadelerine yer verdi. Seçimlere katılımın takdir edilecek düzeyde gerçekleştiğini belirten Bahçeli, "Türk milleti iradesini ve yeni yüzyıl özlemlerini sandığa yansıtmıştır. Bütün siyasi parti ve ittifakların tecelli eden millet iradesine saygı duyması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Elbette aziz milletimiz tartışılmaz hükmünü vermiştir. Seçim sonuçları üzerinde şaibe uyandırmaya, heyecanları kabartmaya, siyasi kargaşa çıkarmaya niyetlenenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri tüm seçim çevrelerinde birkaç müessif hadise dışında huzur ve emniyet içinde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Türk milleti 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminde istikrara, istiklale ve istikbale destek verecektir. TBMM'de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu dikkate alındığında Türkiye'mizin siyasi anlaşmazlık ve kriz girdabına düşmemesi için 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın buna müzahir seçilmesi de hayat memat konusudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası bunu gerektirmektedir. Aleyhimize kurgulanan algı operasyonları bozguna uğratılmıştır" dedi.

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