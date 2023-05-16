Biden: Umarım kim kazanırsa kazanır

Tatil yapmak üzere gittiği eyalette konuşan Biden, seçim sonuçlarını değerlendirirken net sözler söylemekten kaçındı.Türkiye'de 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili sürecin takip edildiği ülkelerden biri de ABD oldu. Geçmişte muhalefete yaptığı destek açıklamasıyla bilinen ABD Başkanı Joe Biden, bir muhabirin 14 Mayıs seçim sonuçlarıyla ilgili sorusu üzerine net ifadeler kullanmaktan çekinerek "Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o kısmında bu olmasa bile yeterince sorun var zaten" dedi.

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