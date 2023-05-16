Chp’li Sevigen, Bay Bay Kemal’i istifaya çağırdı

Devlet eski Bakanı ve 23'üncü Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen seçimlerde ortaya çıkan tablo sonrası Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Hayal kırıklığı ama başımıza gelecek felaketi biliyorduk. Hiç oyu olmayan insanlarla yola çıktı, milletvekili seçimlerini kaybettiğimiz gibi büyükşehirleri kaybetmemek için çok acil CHP Genel Başkanlığından istifa etmesi gerekir. Bu parti kendi içinde liderini çıkartır. Haramilerini alır gider, ister onlarla parti kurar ister Cumhurbaşkancılığı oynar, ne yaparsa yapar. Kandil'den sana övgüler, 10 seçim kaybetti, bu 11'inci, 6'lı masa niye toplanamıyor şimdi umurlarında değil" dedi. Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem Milletvekili seçimlerinde vatandaşlar dün oylarını kullanırken Devlet eski Bakanı ve 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi. Sevigen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, CHP Genel Başkanlığı'nı bırakması gerektiğini ifade etti.

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