Hezimet sonrası İYİ Parti’de ilk istifa

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde tarihi bir hezimet yaşayan Millet İttifakı'nda ilk istifa İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek istifasını duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşan Kadıoğlu, partisine sert eleştiriler yöneltti. İstifa dilekçesini 13 Nisan'da hazırladığını belirten Kadıoğlu, "Büyük umutlarla kurulan partimizi, bir grup azınlığı yönetici ve milletvekili yapmak için kurulmuş bir partiye çevirdik. Eğer bir partide özel kalem müdürünün sözü genel başkan yardımcılarından daha fazla geçiyor ve ondan izin almadan genel başkan ile görüşemiyorsa orada ne liyakat vardır ne kurumsallık vardır ne de partileşme vardır" ifadelerini kullandı.