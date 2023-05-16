Meclis’i Devlet Bahçeli yönetecek

14 Mayıs seçimleri sonrasında vatandaş TBMM'nin 28'inci Dönemi'nde görev alacak milletvekillerini belirledi. Milletvekilleri önümüzdeki günlerde mazbatalarını alıp Meclis'e gelip kayıtlarını yaptıracaklar. YSK'nın seçim sonuçlarını kesinleştirmesinin ardından ise yemen ederek görevlerine başlayacak. Cumhur İttifakı bünyesinde 5, Millet İttifakı bünyesinde 7, Hak ve Özgürlük İttifakı bünyesinde 4 olmak üzere toplam 16 parti TBMM'ye girdi. Bu partilerden AK Parti, CHP, MHP, YSP ve İyi Parti grup kurabilecek çoğunluğa ulaştı. 28'inci Dönem, YSK'nın resmi açıklamasının ardından çalışmaya başlayacak. İçtüzük gereği TBMM Başkanı seçilene kadar en yaşlı üye sıfatı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçici başkan sıfatı ile Meclis'i yönetecek.

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