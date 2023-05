The Economist u dönüşü yaptı

Seçim sürecinde Türkiye siyasetine yön vermeye çabalayan İngiliz The Economist dergisi, seçimin ardından "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerini içeren dergi kapağını değiştirdi. İngiltere merkezli medya organlarında olan The Economist, 14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek niteliğinde analizlere yer verdi. Yurt dışı sandıklarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na fark attığını gören The Economist, Twitter kapak fotoğrafını kaldırdı.