  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika The Economist u dönüşü yaptı

The Economist u dönüşü yaptı

16.5.2023

Gazete

The Economist u dönüşü yaptı
Seçim sürecinde Türkiye siyasetine yön vermeye çabalayan İngiliz The Economist dergisi, seçimin ardından "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerini içeren dergi kapağını değiştirdi. İngiltere merkezli medya organlarında olan The Economist, 14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek niteliğinde analizlere yer verdi. Yurt dışı sandıklarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na fark attığını gören The Economist, Twitter kapak fotoğrafını kaldırdı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA