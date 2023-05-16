Türkiye ikinci tur için tekrar sandığa gidecek

YSK Başkanı Yener, seçimlerin ikinci tura kaldığını açıklayarak, "Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup yurt içi katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise yüzde 52,69 oranında bir katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88 Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Muharrem İnce'nin 0,44 oy aldığı görülmüştür. 15.15 itibariyle sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylardan Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul ettiğimiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş böylece 6271sayılı yasanın 4'ncü maddesinde ön görülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir" diye konuştu.Yurt dışı seçmenin 24 Mayıs'ta sandığa gideceğini aktaran Yener, "YSK tarafından kesin seçim sonuçları 19 Mayıs Cuma günü Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek. İlandan sonra yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. 24 Mayıs Çarşamba günü başlayan oy verme işlemleri yurt dışında ilk kez ikinci tur oylama işlemi başlayacak. Yurt içinde ise 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecektir. Birinci turda olduğu gibi ikinci turda da cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyon konuşmaları için kura çekilecek ve konuşmaları gerçekleştirilecektir"dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında attığı tweet seçim sonrası yeniden gündem oldu. Daha önce defalarca kez kaybetmesine rağmen yine seçmenin karşısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre yenildi. Kılıçdaroğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında attığı tweet yeniden gündeme geldi.Erdoğan'a karşı hiçbir başarı elde edememesine rağmen ısrarla aday olan, bu kararı çevresindeki çoğu kişi tarafından da eleştirilen Kılıçdaroğlu, mağlubiyetlere doymadı. CHP'li isim ile ilgili 2012 yılında atılan bir tweet ise seçim sonrası yeniden dolaşıma girdi. O dönem Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olan Erdoğan'ın, yaptığı bir paylaşımda "CHP'nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamdediyorum. İşimiz kolay." diye yazdı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerini önde kapatmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 27 milyondan fazla oyla, yüzde 49,51 oy oranına sahip olduğu vurgulayan Başkan Erdoğan, seçimlerin az bir farkla ikinci tura kaldığını hatırlattı. İkinci tur seçimleri için çalışmaya başladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız" dedi.