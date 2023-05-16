Yurt dışındaki ülkelerde Cumhur İttifakı sevinci

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimini önde tamamlaması yurt dışında sevinçle karşılandı. Belçika'da yaşayan Türkler, ellerinde bayraklarla kutlama yaptı. Azerbaycan'da da benzer kutlama görüntüleri vardı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attılar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin heyecanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de kutlandı. Yüzlerce kişi, Türk nüfusun yoğun yaşadığı Schaerbeek semtinde toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhur İttifakı'nın seçimleri önde tamamlamasını kutladı.

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