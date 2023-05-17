Kılıçdaroğlu’ndan gece yarısı operasyonu

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini tamamladı. Parlamentoda ezici çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olduğu, cumhurbaşkanlığının 2 buçuk milyonluk farkla Başkan Erdoğan lehine 2. Tur'da netleştiği seçim, 6'lı masayı yıkıma uğrattı. Seçimin kaybedeni CHP'de sandıkların açıldığı süreçte yaşanan iç operasyonlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

ODASINDAN ÇIKMADI

14 Mayıs seçimleri için günlerce meydan meydan gezen, onlarca miting düzenleyen 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim gecesi saatlerce ortalıkta görülmedi. CHP Genel Merkezi'ndeki odasından çıkmayan Kılıçdaroğlu, kameraların karşısına ise kendisi çıkmak yerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı çıkardı.

2 belediye başkanının eline resmi veya geçerli hiçbir veri vermeyen Kılıçdaroğlu, yarımşar saat arayla 2 belediye başkanına 'Öndeyiz', 'Kılıçdaroğlu önde', 'Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanı ilan edilecek' açıklamaları yaptırarak halkı manipüle ettirmeye çalıştı. Gece boyu yaptığı açıklamalarda Anadolu Ajansı'nı karalamaya çalışan İmamoğlu ve Yavaş gün sonunda Anadolu Ajansı verilerinin doğru çıkması üzerine adeta rezil oldu.

ITİBARSIZLASTIRMA İDDİASI

14 Mayıs gecesi yaşanan bu olayların tesadüf olmadığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun sonuçlar istediği gibi gelmeyince kameraların önüne İmamoğlu ve Yavaş'ı çıkararak onlara 'operasyon' çektiği, vatandaşlara yanlış bilgiler vererek onları halk nezdinde itibarsızlaştırmaya çalıştığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun 'Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. buradayım' diyerek masaya vurduğu videonun İmamoğlu ve Yavaş'a karşı verilen genel başkanlık mesajı olduğu belirtiliyor.

KİRLİ TEZGAH ORTAYA ÇIKTI

ANKA Haber Ajansı, seçim gecesi yaşanlara ilişkin açıklamada bulundu. Sonuçlara yönelik muhalefete gönderdikleri verileri duyuran ANKA, yaptığı açıklamayla muhalefetin kirli tezgahını ortaya çıkardı. İki belediye başkanının, Kılıçdaroğlu önde diye açıklama yaptığı dakikaların hepsinde Başkan Erdoğan'ın ANKA verilerine göre önde olduğu görüldü. 19.30 civarında iki başkanın açıklamasını yaptığı sırada ANKA verilerine göre, Başkan Erdoğan'ı oy oranı yüzde 50.26, Kılıçdaroğlu'nun ise oy oranı ise 44.39 görülüyordu.