Seçim hezimeti sonrası CHP’de deprem

Seçim hezimeti sonrası CHP'de fatura kesilen isimlerden biri CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel oldu.

YANLIŞ BİLGİLENDİRDİ

Oy sayımı devam ederken parti kurmaylarını yanlış bilgilendirdiği iddia edilen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sık sık demeç verip kamuoyunu yanıltmasına vesile olduğu öne sürülen Adıgüzel, seçim gecesinden bu yana tepkilerin odağındaydı. Partiye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre görevinden alınan Adıgüzel, sosyal medya hesabından ise istifa açıklaması yaptı.

GÜVENLİK İKİ İSİMDE

Kulislere yansıyan bilgilere göre bu turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edileceği öğrenildi.

YÜKSEL'E YENİ GÖREV

Öte yandan CHP'de "Siyasal İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere Mehmet Ali Yüksel, Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.