Terör örgütlerine mesafesizliğin sonucu

MİLLET İttifakı'nın HDP ile yakınlığından rahatsız olarak İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçim sonuçları nedeniyle muhalefeti eleştirdi. Terör örgütlerine mesafesizliğin millet nezdinde tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucunun ortaya çıktığını savunan Ağıralioğlu, eleştiri ve itirazlarını yaptığını hatırlattı.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ı tebrik eden Ağıralioğlu, "Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti. Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum" dedi. Ağıralioğlu, "Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır" dedi.

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