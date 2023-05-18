Çekilmeseydim beni sorumlu ilan edeceklerdi

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama paylaştı. İnce, siyasetçilerin görevinin, yaşadığı toplumu önce anlamak, sonra da topluma sundukları öneriler doğrultusunda seçmeni ikna etmek olduğunu söyleyen İnce, toplumu anlamadan siyaset yapmanın mümkün olamayacağını vurguladı.

İNCE sözlerini şöyle sürdürdü: "Oturdukları yerden sadece tweet atarak sadece şikayet ederek, sadece Whatsapp gruplarında tartışarak memlekette dönüşüm yapacağını zanneden tatlı su muhalifleri, sanatçılar, yazarlar hep bir ağızdan adaylıktan çekilmemi talep etti. Ben de çekildim. Bazılarına göre adaylıktan çekilmem siyasi olarak intihardı. Bunu göze aldım. Çünkü çekilmeseydim bugünkü manzaranın tek sorumlusu ilan edilecektim."