Financial Times, Erdoğan’ı övdü

İngiliz gazetesi, Financial Times, ikinci turun favorisinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Ankara'nın kritik bir ortak olmaya devam ettiğinin altı çizildi. Başkan Erdoğan için "Türk lider, ikinci turun favorisi." diyen gazete, "Batılı ülkeler, kendilerini 5 yıl daha Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıyorlar." ifadesini kullandı. Ayrıca Batı'nın, Ankara ile "tam bir kopuşu kaldıramayacağına" dikkat çekildi. Demokrat Senatör Chris Murphy, "Ülkeyi kim yönetirse yönetsin Türkiye bizim için hayati bir ortak olacak." sözleriyle bu durumu özetledi. ABD ve Avrupa'nın, Rusya ve Ukrayna devlet başkanları Vladimir Putin ve Vladimir Zelensky ile arası iyi olan birkaç dünya liderinden biri olarak Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Ukrayna krizinde arabulucu olarak kilit role sahip olduğunun bilincinde olduğu vurgulandı. Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinin, Türkiye'den kıtaya daha fazla mülteci akışı olabileceği konusunda endişe duyduğu ifade edildi. 85 milyonluk Türkiye'nin, Avrupalı şirketler için önemli bir pazar olmaya devam ettiği notuna yer verildi.

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