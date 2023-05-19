Dengeleri bozuldu vicdansızlaştılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimi için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu" ifadelerine yer verdi.



'KAZANDIK' TİYATROSU

Başkan Erdoğan, "14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile"dedi.



85 MİLYONUN ÜZÜNTÜSÜ

Başkan Erdoğan, "Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor" diye konuştu.



"UMUTSUZLUK YOK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."



İLK YARI BİZDE AMA BU MAÇIN HAKEMİ MİLLET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin genel merkezinde Ankara il teşkilatı toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması nedeniyle başta Ankara, İstanbul ve Rize'de yaşanan oy kaymalarının 28 Mayıs'ta yaşanmaması için hayati öneme sahip uyarılarda bulundu. Erdoğan, belediye başkanlarına, "Maçın ilk yarısını önde tamamladık. İnşallah büyük bir avantajla girdiğimiz ikinci yarıyı da önde tamamlayıp zafer kazanacağız. Ancak unutmayın ki bu maçın hakemi millettir. O nedenle daha çok ter dökeceğiz, daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla gönÜle dokunacağız, daha fazla sayıda insanı ikna edeceğiz. Ev ziyaretlerini, özellikle depremzede ziyaretlerini ihmal etmeyin" dedi.



İKİNCİ TURDA DA 'OMUZ OMUZA'

Cumhur İttifakı kurucularından Milliyetçi Hareket Partisi ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek veriyor. MHP, 4 Eylül'de Sivas'ta başlattığı "aday belli karar net" temalı mitinglerini 28 Mayıs seçimleri için de devam ettirecek. İkinci turda Cumhur ittifakı'nın kazanması için vatandaşla bir araya gelinecek. MHP teşkilatı 9 günlük sürede Erdoğan için destek isteyecek. İkinci turda da omuz omuza mesajı verilecek.

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