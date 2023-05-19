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Haberler Politika HDP seçim hezimeti için İyi Parti’yi suçladı

HDP seçim hezimeti için İyi Parti’yi suçladı

19.5.2023

Gazete

HDP seçim hezimeti için İyi Parti’yi suçladı
14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Millet İttifakı ve HDP'de sular durulmuyor. Bir yanda CHP'nin yaşadığı veri krizi nedeniyle Millet İttifakı'nda işler karışırken, diğer yandan ittifakın gizli ortağı olan HDP'den İyi Parti'ye yönelik tepkiler gelmeye başladı. HDP Seçim Takip Koordinasyon Merkezi Sözcüsü ve Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, katıldığı bir canlı yayında İyi Parti'ye göndermede bulundu. Tiryaki, sandık güvenliği konusunda Millet İttifakı'yla iş birliği yapamadıklarını söyledi. İlk turda beklenen sonucun İyi Parti nedeniyle alınamadığını öne süren Tiryaki, "İyi Parti'nin HDP'ye yaklaşımı nedeniyle Millet İttifakı'yla seçim ve sandık güvenliği ile ilgili iş birliği yapamadık" dedi.
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