Siyasi partilere toplam 5 milyar Hazine yardımı

2018 seçimlerine göre 14 Mayıs seçimlerinde oy kaybına uğrayan AK Parti, MHP, İYİ Parti'nin alacağı yardım tutarı düşecek. Yeniden Refah Partisi de yüzde 2.8'lik oy oranıyla, Hazine yardımını kıl payı kaçırmış olacak. Bu yıl milletvekili seçimi yılı olması nedeniyle, siyasi partilere toplam 5 milyar lira Hazine yardımı yapıldı. AK Parti 2 milyar 179.5 milyon, CHP 1 milyar 157.4 milyon, MHP 567.3 milyon, İyi Parti 509.1 milyon lira yardıma hak kazandı. Anayasa Mahkemesi'nce tedbir kararı kaldırılan HDP de 598.8 milyon lira yardım aldı.

DİĞER