Soylu: 77 teröristten 20’sinin kolu bacağı yok

Özel bir televizyon kanalına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkede terör olaylarının yüzde 95 azaldığını söyledi. Bakan Soylu, "Terör örgütünün iki ana bölgesi var. Biri Diyarbakır-Lice dediğimiz bölge, diğeri de Bestler-Dereler dediğimiz bölge. 'Tertemiz' denilen bölgelerin her birinde şehit kanlarımız var. Karadeniz'de terörist vardı ama bugün yok. 15 Temmuz'un hemen akabinde Iğdır'da terörist vardı, şu anda Iğdır'da terörist yok. Ardahan'da terörist vardı, şu anda yok. Erzurum'da terörist vardı, şu anda yok, tertemiz. Türkiye'de toplam 77 terörist kaldı ve mücadele hala devam ediyor. Bu 77 tanenin de 20 tanesinin kolu yok, bacağı yok. Türkiye'de yüzde 95 terör olayları azaldı. Terör devleti kurmak istiyorlar, kavgamız bu" dedi.

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