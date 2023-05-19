Zafer Partisi’nden Soyer’in kahvaltı teklifine ret!

CHP İzmir'de de seçim çalışmaları hız kazanırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ata İttifakı ortakları arasında yer alan Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa ve il yönetimini kahvaltıya davet etti. Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan kahvaltıyı Boyunağa katılmayı reddetti. Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kahvaltı teklifini reddetmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.Boyunağa, "Bu zamana kadar bizi aramayan, afiş astırmayan, stickerlerimizi bile tazyikli suyla zabıta ekiplerine temizlettiren Tunç Soyer bizi kahvaltıya çağırıyor. Milli Yol Partisi İzmir İl Başkanı ile beni davet etti, davetlerini reddettik. Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'a bunu belirtince bize 'iyi yapmışsınız, katılmayın' dedi. Bizim HDP ile kol kola girenlerle oturup içecek çayımız yok" ifadelerini kullandı.