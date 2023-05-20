19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dün tüm ülkede coşku ve gururla kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyette 81 ilin yanı sıra KKTC ve Azerbaycan'dan gelen gençler de katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ne duygularını yazan Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir. Biliyoruz ki imkan ve potansiyel sahibi bir gençlik ülkesinin ve kendisinin istikbalini güçlü bir şekilde inşa edecektir" ifadelerini kullandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 104. yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan halk oyunları ve spor gösterileri gerçekleştirildi. İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri kürsüye çıkarak şiir, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu. Kutlamalar çerçevesinde, denizden yelken, kürek, kano turu gerçekleştirildi. Yelken sporcuları, Karşıyaka'dan Konak'a yelkenle geçerek Vali Köşger'e Türk bayrağı armağan etti. Törende dağcılık sporcularının binadan iniş gösterisi de yer aldı.

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