Afetzede düşmanı Cansu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ilk turunu açık ara farkla önde bitirmesi ile kontrolden çıkan CHP'lilere bir yenisi daha eklendi. CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan, "Aç ölün, beter olun, pisliğinizde boğulun" gibi ifadelerle nefret kustu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Doğan, "Baharı getireceğiz diye size söz verdik, siz ne yaptınız! Yine gidip oy attınız" sözleriyle millet iradesini hazmedemediğini gösterdi. Binlerce tepki mesajı alan Doğan'ın görevden alındığı öğrenildi.



ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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