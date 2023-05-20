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Haberler Politika AK Parti’den ikinci tur için Taşımalı Seçmen Modeli

AK Parti’den ikinci tur için Taşımalı Seçmen Modeli

20.5.2023

Gazete

AK Parti’den ikinci tur için Taşımalı Seçmen Modeli
AK Parti, 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için taşımalı seçmen modeli uygulayacak. İkameti ile seçmen kayıt adresi farklı olan seçmene "gün birlik günü" diyerek ulaşım desteği sunulacak. Seçmen kaydını bulunduğu ile aldırmayan seçmen 28 Mayıs'ta son kütüklerinin bulunduğu illere taşımalı olarak götürülecek. Vatandaşın demokratik haklarını kullanmaları için atılan adım ile kimse oy kullanma hakkından mahrum kalmayacak. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Türkiye Yüzyılına başlarken ülkemizin yükselişinin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milli iradenin tecelli ettiği sandıklarda da yalnız bırakmıyoruz. Oylarını kullanmak için ilimizden memleketine gitmek veya memleketinden ilimize gelmek isteyen seçmenlerimizin yolculuğuna eşlik ediyoruz. İletişim için ilçe başkanlıklarımıza başvurabilirsiniz" dedi.
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