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Haberler Politika Bilal Saygılı: Gençler yarınlarımızın umududur

Bilal Saygılı: Gençler yarınlarımızın umududur

20.5.2023

Gazete

Bilal Saygılı: Gençler yarınlarımızın umududur
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajına "Sevgili Gençler, sizler bugünün de yarının da umudusunuz!" sözleriyle başlayan Bilal Saygılı, "19 Mayıs 1919; hürriyet mücadelesinin ve kuruluş hedefini, hayati bir adımla ateşleyen tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan ve tüm vatanı sarıp sarmalayan o milli ruh, bugünü besleyen ana damardır. Cumhuriyet'i bizlere getiren duraktır. İstiklal aşkımızı, büyük bir zaferle ilan ettiğimiz tarihi meydanların ışığıdır" ifadelerini kullandı.
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