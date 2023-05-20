Evlat nöbetindeki baba: Gelin devlete teslim olun

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlan nöbeti kararlılıkla devam ediyor. 4 yıl değil, isterse 44 yıl, isterse 50, 100 yıl olsa ömürleri yetene kadar evlat nöbetinde olacaklarını söyleyen Gülcan biçer' in babası Necmettin Biçer, "4 yıla yakındır HDP önünde Diyarbakır anneleri, Van anneleri burada evlat nöbetini tutmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı almadan bu malum partinin önünden ayrılmayacağız. Dağda bulunan bütün gençlere sesleniyorum, gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu devlet hepimizindir" dedi.

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