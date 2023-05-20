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Haberler Politika İzmir Ülkü Ocakları Ata’sına koştu

İzmir Ülkü Ocakları Ata’sına koştu

20.5.2023

Gazete

İzmir Ülkü Ocakları Ata’sına koştu
İzmir Ülkü Ocakları yönetici ve üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yürüyüş ve anma töreni düzenledi. İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız öncülüğünde teşkilat binasından Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk Bayrakları'yla sloganlar atarak yürüyen partililer, meydanda gerçekleştirilen Atatürk anıtına çelenk koyma ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Törene sonradan katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Veysel Şahin, günün önemine ilişkin konuşma yaparak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi kurtarmak amacıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı, 3 yıl 3 ay 27 gün süren mücadelenin arkasından yine İzmir'de sona erdi. Elde edilen zafer, gençliğe hediye edilen bir gündür" de.

ERCAN AKGÜN
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