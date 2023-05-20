İzmirli depremzedeleri sokağa atıyorlar

Depremzede kiracıların yaşadığı Uzundere'deki toplu konutları satışa çıkaran CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere evleri boşaltması için 31 Mayıs'a kadar süre verdi. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından, belediyeye ait olan evde kalan depremzedenin ikamet ettiği evleri 31 Mayıs 2023 tarihine kadar boşaltması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karar almıştı.Kararın ardından Büyükşehir, depremzedelere tebligat göndermeye başladı. Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen tebligatlarda evlerin tahliye edilmesi istendi. Depremin üzerinden geçen 2 yıllık süre sonrasında 'Sayıştay sorun çıkarıyor' diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedelerin konutlardan çıkarılması gerektiğini belirtmişti. İzmir Büyükşehir'in aldığı bu skandal karar, kamuoyunda tepkiyle karşılanırken AK Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da konuyla ilgili konuştu. Çankırı, "14 Mayıs seçimi sonrası boşaltılma talimatına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin milletimize reva gördüğü bu konutların boşaltması kararına üzülerek şahit oluyoruz ve tasvip etmiyoruz" diye konuştu. "Bugün iktidar koltuğuna çıkar meselesiyle yaklaşan bir partinin, yarın iktidarı kazanma ihtimali söz konusu olduğunda milletimizi mağdur bırakacağını üzülerek izliyoruz" ifadelerini kullanan Ceyda Bölünmez Çankırı, depremzede ailelere yeni konut tahsis edeceklerini duyurdu.