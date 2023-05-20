Kılıçdaroğlu’nun 29 Mayıs Tükenmişlik Sendromu

14 Mayıs seçimlerinde umduğunu bulamayan, 28 Mayıs yapılacak seçimin ikinci turunda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybetme duyguları tırmanan 7'li koalisyonun liderleri TÜKENMİŞLİK SENDROMU yaşıyor.

Tükenmişlik Sendromu bireylerın başarısızlıklar karşısında mücadele duygusunu azaltan ve direnme gücünün kaybedildiğinin inanılmasına yol açan bir zihinsel ve fiziksel tükenme durumudur.



KARAMSARLIK VAR

Bu açıdan bakarsak, siyasal alanda Başkan Recep Tayyıp Erdoğan karşısında, 12'nci kez kaybetme durumunda kalıp, 'ne yaparsak yapalım olmuyor' duygusu içindeki özellikle CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tükenmişlik sendromu yaşadığını görüyoruz. Tükenmişlik Sendromu belirtileri nelerdir bir göz atalım...

Özellikle, Tükenmişlik Sendromu yaşayan siyasal alandaki liderlerde gözlemlenebilecek belirtiler genel olarak şöyle tanımlanmaktadır: Olumsuz düşünceler, karamsarlık, ümitsizlik duygusu, hafıza problemleri, unutkanlık, odaklanma güçlüğü ve dikkat dağınıklığı.



AGRESİFLEŞİYOR

Tükenmişlik Sendromu'nun farklı aşamaları var. Aşırı dürtü / hırs tükenmişlik sendromunun ilk aşaması olarak görülür.

Özellikle, çok fazla hırs sonucu başarı elde edemeyenler de kısa sürede tükenmişlik sendromu görülebilir. Sürekli başarısızlık karşısında Tükenmişlik Sendromu yaşayan siyasal partilerin liderleri seçmenlerine sağlayabilecekleri ya da verebilecekleri bir şeyleri kalmadığını hissederler, karamsarlıklar yaşarlar, umutsuz duruma düşerler. Soğukkanlılığını daha kolay kaybederler ve sinirlenmelerine yol açmaktadır. Tükenmişlik sendromu'nun belirtilerini net biçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda görmekteyiz. Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri birinci turda ortaya çıkan başarısızlık karşısında agresif hale geldi.

Kendisini kontrol etme yeteneği azaldı. Etrafındakilere karşı sabırsızlığı arttı. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenmek yerine başkalarını suçlamaya başladı, onları yetersiz gördü.

Nitekim, Kemal Kılıçdaroğlu aynen bunları yaparak, kızdığı Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i, medya danışmanı Tuncay Özkan'ı, miting organizatörü Erdoğan Toprak'ı, seçım danışmanları Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu'nu şutladı.Bu ikili, Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan ABD, İngiltere ve Almanya seyahatlerini planlayan ve Jeremy Rifkin'i danışmanlığa getirilmesini tavsiye eden isimlerdi.

Bülent Tezcan, Engin Özkoç ve Canan Kaftancıoğlu'nu ön safa çekti. Tükenmişlik Sendromu yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs sonrası Başkan Erdoğan karşısında resmen kaybetmesi sonrası siyasal geleceği konusunda endişe hisleri çok yükselecektir. Yani, Genel Başkanlık'tan düşürülme endişesi artacaktır. Temmuz ayında CHP olağan kurultay yapacak. 29 Mayıs'tan sonra sosyal medyada, akademisyenler, bazı gazeteciler, sanatçıların 'Yeter artık Kılıçdaroğlu, bırak bu işi' kampanyası başlatacakları konuşuluyor.

CHP içinde Ekrem İmamoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Mustafa Sarıgül'ün arka planda çalışacakları belirtiliyor. Bu kampanyalara rağmen, Başkan Erdoğan karşısında 12'nci kez seçim kaybetmiş olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başlanlığa devam etmeye yine soyunması bekleniyor ama uzun zaman devam etmesi zor görünüyor.



İYİ PARTİ ÇOK KARIŞIK

İYİ Parti'de büyük kriz kapıda.

14 Mayıs seçimleri hayal kırıklığı ve karışıklık yarattı. İYİ Parti'de, sonbaharda büyük kongre yapılacak. Meral Akşener, 5 yıldır mecliste bulunamamıştı.

Bir beş yıl daha partisinin Meclis Grubunu dışarıdan idare etmekte çok zorluk çekecek. 29 Mayıs'tan sonra İYİ Parti'de de BİLENMİŞ BIÇAKLAR kullanılacak.

Parti içinde, bir grup CHP ile ortaklığa devam ederken, bir başka grup, 'CHP ile beraberlik bize yararlı değil.

Ayrılıp, bağımsız olalım' diyor. İYİP'ten ayrılan Yavuz Ağıralıoğlu'nun parti içindeki etkili bir grupla beraber halen hareket ettiği, Koray Aydın ve arkadaşlarının da dikkatle takip edilmesi gerektiği dile getiriliyor. Dikkati çeken bir gelişme oldu. Partiden ayrılmış kurucular "Ortak Akıl Platformu" isimli oluşum kurdular. Bu yapılanmadaki isimlerin Genel Başkan Meral Akşener'e yönelik büyük tepkisi var. Partinin önemli isimlerine gönderdikleri çağrıda açıkça Akşener ve ekibi suçlanıyor. Belli ki İYİ Parti'de büyük bir kriz kapıda.



SONUÇ

CHP-KEMAL Kılıçdaroğlu kumpanyası çok karıştı.

29 Mayıs sonrası bilenmiş bıçaklar çekilecek. Muhalefette 7.7 şiddetinde deprem olacak.

BA BAY KEMAL

İÇİN EMEKLİLİK DOSYASI

TAMAMLANACAK.

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