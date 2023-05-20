Montajlı kumpasın altından CHP’liler çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medyada paylaştığı iddialar üzerine resen başlatılan kumpas soruşturması kapsamında yargılanan 3 kişi, "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ile suçlandı. Gece saatlerine kadar sorgusu süren şüphelilerden Ozan Özgür Doğru, Mehmet Galoğlu ve Salim Faruk Kızılırmak, "montaj müstehcen videoları yaymak eylemleri" nedeniyle tutuklandı.Bu isimlerden Mehmet Galoğlu'nun Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı ve bir dönem CHP'den Çiğli Belediye Meclis üyesi adayı olduğu tespit edildi. Sosyolog olduğu belirtilen Galoğlu'nun ayrıca Büyükşehir Belediyesi Çiğli Kültür Merkezi sorumlusu olduğu kaydedildi. Diğer kişinin ise, İzmir'de esnaflık yaptığı belirtilen Salim Faruk Kızılırmak olduğu anlaşıldı. Tutuklanan CHP'lilerin ifadeleri de ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Mehmet Galoğlu, Twitter hesabından dekont paylaştığını, müstehcen görüntünün ise kimden geldiğini hatırlamadığını söyledi.Galoğlu, "H.E.'ye Whatsapp'tan fotoğrafımı göndermek istedim ancak yanlışlıkla bu videoya elim çarpmış ve göndermişim. Whatsapp uygulamasında komşu Celal olarak kayıtlı olan kişi arkadaşım, söz konusu video ile birlikte altındaki metni ben yazmadım, bana bu şekilde gönderildi ben de Celal isimli arkadaşın böyle bir görüntü var mı diye bana sorması üzerine videoyu kendisine gönderdim. Asılsız bir habere alet olduğum için üzgün ve pişmanım" dedi. Salim Faruk Kızılırmak da, müstehcen görüntülerin olduğu videoyu paylaştığını ancak görüntüdeki kişinin Muharrem İnce olmadığını kaydetti. Kızılırmak, "Burada görünen şahıs Muharrem İnce değildir. Zaten paylaşımda herhangi bir isim de belirtmedim. Bir yerden bana geldi ben de paylaştım. İleri derecede kronik şeker ve tansiyon hastasıyım. 20 gündür annem yoğun bakımda, bana ihtiyacı var. Vatanıma ve milletime son derece bağlıyım" diye konuştu. Öte yandan, "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.