  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Akar: O görüntüler sınırımızda çekilmedi

Akar: O görüntüler sınırımızda çekilmedi

21.5.2023

Gazete

Akar: O görüntüler sınırımızda çekilmedi
AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Birkaç gündür sosyal medyada yer alan ve "Türkiye sınırında çekildiği" iddia edilen yasa dışı sınır geçişi görüntülerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Bazı makamlar, bir videoyu alıp onun üzerine ahkam kesiyor. 'Hudutlar şöyle, böyle oldu' diyor. Bir kere elindeki video nedir, onu öğren. Onun Türkiye hududu olduğunu farz edip bunun üzerine kitap yazıyor, söylemlerde bulunuyorsun. Altından kalkamazsın" diye tepkisini ifade etti. Söz konusu görüntülerin "Afganistan-İran, Afganistan- Pakistan" sınırlarında çekilen görüntüler olduğunu belirten Akar, "Şimdi ne diyeceksiniz peki? Vatan, millet diyerek 7 gün 24 saat zorlu arazi ve hava koşullarda görev yapan Mehmetçiğe ne diyeceksiniz" diye sordu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA