Biz kendimizden eminiz 15 arkadaşımız da hak etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listelerinden Meclis'e soktukları 15 vekile ilişkin gelen tepkilerle ilgili konuştu. Babacan, "Hatırlarsanız, adaylar açıklandıktan sonra bir hafta boyunca hemen hemen her gün Sadullah Ergin Bey'i tartıştılar. Sadullah Ergin Ankara'da CHP birinci bölge adayı oldu. Çankaya'nın olduğu yer. Artık Çankaya'dan CHP'ye oy çıkmaz, Çankayalılar artık CHP'ye oy vermez diye. Birinci bölgedeki CHP'nin oy artışı 5.5 puan" dedi.



'HERKES SUÇLU ARIYOR'

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla bunu DEVA'nın hak etmediği gibi bir şey kesinlikle yok. Şu var tabii, seçim sonuçları beklenenin altında çıkınca herkes bir suçlu arıyor. Bazen partiler bu suçluyu kendi içinde arar, başka partiler suçlu mu diye şey olur. Toplumda bunun suçlusunun arayışı olur. Biz gayet kendimizden eminiz. Bu 15 arkadaşımızın 15'i de hakkıyla helalinden seçilmiştir. Hak etmişlerdir, bu konuda en ufak bir kaygımız yok."

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