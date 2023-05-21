CHP’nin ıslak imzaları çay tepsisinde sunuldu!

14 Mayıs seçimlerinin olduğu akşam CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı'nda skandal bir olay yaşandığı öğrenildi.Seçim bölgelerinde oy sayımı bittikten sonra sandık görevlileri tarafından toplanan ıslak imzaların ilçe başkanlığına getirildiği, yetkili bir isim bulunamayınca ıslak imzaları parti çalışanı çaycıya teslim edildiği öğrenildi. Daha sonra tedirgin olan sandık görevlilerinin tutanak tuttuğu iddia edilirken, ıslak imzaları sisteme de çaycının girdiği öğrenildi.Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Kritik seçim sonrası kamuoyunda en çok tartışılan konuların başında ise CHP'nin seçim takip sistemi oldu. Hatta sistemin çökmesi nedeniyle Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Onursal Adıgüzel görevden alındı. Bütün bunlar yaşanırken, seçim gecesi Karabağlar'da skandal bir olay yaşandığı öğrenildi.Karabağlar'daki seçim bölgelerinde sayım işlemi bittikten sonra sandık görevlileri ve okul sorumluları, topladıkları ıslak imzaları teslim etmek üzere CHP İlçe Başkanlığı'na getirdi. Islak imzaları teslim etmek için ilçe başkanı, ilçe sekreteri veya bilişimden sorumlu başkan yardımcısını bulamayan görevlilerin ıslak imzaları parti çalışanı olan çaycıya teslim ettikleri ileri sürüldü. Çaycıya güvenemedikleri için tedirgin olan sandık görevlilerinin "Biz bunu teslim ettik" diyerek tuttukları tutanağı, "Bakın sizler teslim almadınız. Biz de tutanak altına aldık" dedikleri öğrenildi. Üstelik ıslak imzaları sisteme çaycının girdiği de öğrenildi. Karabağlar'daki bu skandal olayın Genel Merkez'e taşındığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya konu hakkında bilgi verildiği, Salıcı'nın ise "Şimdi önümüzde kritik bir seçim var. Seçimden sonra ilgileneceğim" dediği iddia edildi.