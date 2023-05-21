Esnafı kışkırtan CHP’liler kovuldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sürecinde zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Özellikle vatandaşlar, HDP'nin desteğini alan CHP'ye yönelik tepkilerini sürdürüyor.



'BANA MI ŞEHİT VERDİN'

Kütahya Gaybi Efendi Mahallesi'ndeki cuma pazarında Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıtmak isteyen CHP üyelerinin de aralarında bulunduğu partili grup ile esnaf arasında tartışma yaşandı. Terör örgütü aleyhine sloganlar atan esnaf, partililerin pazar yerini terk etmesini istedi. Bunun üzerine tansiyon yükseldi ve çıkan arbedeye polis müdahale ederek tarafları yatıştırdı. CHP'lilerin broşür dağıtımı sırasında şehitler hakkında olumsuz ifadeler kullandığını söyleyen Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, "CHP Kadın Kolları üyelerinden biri, pazar esnafı arkadaşa broşür uzatmış. O esnada şehit yakını bir vatandaş, 'Ben şehit verdim. Bunun için mi verdim' demiş. O da 'Bana mı verdin şehidi, verdiyseniz kendinize verdiniz şehidi' cevabını verince ortalık gerginleşti" dedi.



'VATANDAŞIMIZI TAHRİK ETMİŞLER'

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayları tasvip etmediğini belirterek şu ifadelere yer verdi: "CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, pazarcı esnafımıza 'terör sevici' ithamında bulunmuş. Hatta bu hakaretlerine 'onlar her şeyi terörize ediyor, onlar terör dostudur' diye devam ederek olayı yatıştırmak yerine ağzından çıkan, kabul etmediğimiz kelimelerle vatandaşlarımızı kışkırtmaya ve tahrik etmeye devam etmiş" diye konuştu.



MURAT ŞENBAKLAVACI

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