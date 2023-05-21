AK Parti 2. tur için yol haritasını belirledi: Hedef küskünleri sandığa taşımak

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde ikinci turu kazanması için kolları sıvadı. AK Parti sandık bazlı bir çalışma yaparak özellikle küskün seçmeni sandığa götürecek. İşte AK Parti'nin tespitleri ve yol haritası:



SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN:

AK Parti'dekİ genel düşünce, sandığa gitmeyen seçmenlerin büyük bölümünün kendi seçmeninden oluştuğu yönünde. Bunun için sandık bazlı bir çalışma yürütülüyor. Kimlerin sandığa gitmediği tespit edilip temasa geçiliyor ve oy kullanması için ikna edilmeye çalışılıyor.



İSTANBUL AĞIRLIKLI:

İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı bir milyon 100 bin olarak belirlendi. AK Parti, yüzde 50 artı 1'i daha çok sandığa gitmeyen İstanbul seçmenini sandığa götürerek elde etmeyi planlıyor.



SİNAN OĞAN'A OY VERENLER:

Sinan Oğan'a oy verenler AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti'ye kızanlar ve protesto oy kullananlar ile Muharrem İnce'den kayan seçmenlerden oluşuyor. Bu grubun önemli bölümünün ikinci tur için sandığa gitmesi beklenmiyor. Gidenlerin önemli bölümünün de terörle mücadele için AK Parti'ye oy vereceği düşünülüyor.



GEÇERSİZ OYLAR BİLİNÇLİ:

14 Mayıs'ta bir milyon 400 bin geçersiz oy kullanıldı. Büyük bölümünün "bilinçli olarak" geçersiz oy kullandığı, önemli bölümünün Muharrem İnce seçmeni olduğu analizi yapıldı.



MUHALİF SEÇMEN GİTMEYECEK:

AK Parti, HDP seçmeninin motivasyon düşüklüğü yaşayacağı için sandığa gitmeyeceğini düşünüyor. Ayrıca muhalif seçmenin önemli bir bölümünün de "nasılsa Erdoğan kazanacak" diyerek sandığa gitmeyeceği hesap ediliyor.



ZÜBEYDE YALÇIN

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