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Haberler Politika Kalp krizi geçiren Savcı Sayan’ın durumu iyi

Kalp krizi geçiren Savcı Sayan’ın durumu iyi

21.5.2023

Gazete

Kalp krizi geçiren Savcı Sayan’ın durumu iyi
AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Ağrı Belediye eski Başkanı Savcı Sayan, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aydın'da fenalaştı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Sayan, kalp krizi geçirdiği tespit edilince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, "Sağlık ve genel durumu iyi, serviste takip ediyoruz. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Yarın (bugün) taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.
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