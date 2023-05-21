Kalp krizi geçiren Savcı Sayan’ın durumu iyi

AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Ağrı Belediye eski Başkanı Savcı Sayan, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aydın'da fenalaştı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Sayan, kalp krizi geçirdiği tespit edilince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, "Sağlık ve genel durumu iyi, serviste takip ediyoruz. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Yarın (bugün) taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

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