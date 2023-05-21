Kılıçdaroğlu ve Akşener siyaseti dinamitledi

14 Mayıs seçimlerinin birinci turunu kaybeden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 milyona yakın fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları büyük hayal kırıklığı ile saldırganlaştılar, iç siyaseti dinamitleyen kutuplaştırma yollarına yöneldiler.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte büyük bir şaşkınlık geçiren Kemal Kılıçdaroğlu söylemlerini sertleştirerek, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini bozacak, gergin ve kutuplaştırıcı bir stratejiye geçti. Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'a kadar yumuşak dilli ve kalp işaretli bir kampanya yürütürken ilk turda umduğunu bulamayınca aslına döndü.

Yıkıcı ve kutuplaştırıcı bir taktik izlemeye başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yıkıcı muhalefet aslında yıllardır sürüyordu. İktidarın milletimiz için yapmaya kalktığı her işe karşı çıkmak, saldırmak, yıkıcı olmak, en büyük özellikleriydi.

Baharlı, kalp işaretli bir kampanya ile aziz milletimizi kandıracaklarını sandılar.

CHP'nin zihniyetini bilen vatandaşlarımız özde değil, sözde olan bu kampanyayı yemedi ve gereken tokatı attı.

14 Mayıs sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun 180 derece dönerek kutuplaştırıcı politikasına dönmesi aziz milletimiz tarafından 'aslına dönüş' olarak, yurt dışında da 'şirin kalp hareketleri geride kaldı' şeklinde yorumlandı.



AKŞENER'DEN DİNAMİT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 milyona yakın fark yiyen, Meclis seçimlerini kaybeden 7'li koalisyonun yavrusu İyi Parti lideri Meral Akşener de seçim sonrası kayıplara karıştı. Akşener dün ortaya çıktı. O da kutuplaştırıcı, gergin, kamplaşmayı körükleyen açıklamalarda bulundu. Akşener'in '28 Mayıs reformdur' sözleri iç siyaseti dinamitleme özellikliydi. Bu sözler aylardır milletimiz için ortaya hiçbir vizyon koyamayan koalisyonun gelecek planı hazırlamayıp sadece 'Erdoğan gitsin' derdinde olduklarını göstermektedir.

Aziz milletimiz birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu kampanyasına anlamlı bir tokat atmıştır.

Meral Akşener'in, 'Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye istediği her görevi verebilir.

Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdik' sözleri siyasi pazarlıklara doyamadıklarını göstermektedir.

Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını, bakanlıkları, milletvekilliklerini paylaşmaları yetmiyormuş gibi 28 Mayıs'ta oy kazanmak için Oğan ve İnce ile pazarlık yapma arzuları tek kelime ile demokrasi için kara bir lekedir. Gözleri öyle kararmış ki devletin koltuklarını paylaşmaktan, peşkeş çekmekten gocunmayacak, utanmayacak durumdalar.



CİDDİ ELEŞTİRİ GELMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu kumpanyasında 28 Mayıs sonrası dağılma sinyalleri başladı.

CHP'li bazı isimler ve arka bahçesindeki medyasından "Bize faydası olmadı.

CHP'nin sırtından 15 milletvekili aldı" diye konuşulan Ali Babacan'ın çok rahatsız olduğu konuşuluyor.

Ali Babacan saldırılardan o kadar rahatsız olmuş ki önceki gün CHP'lileri çıldırtacak bir açıklama geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Eğer Cumhur İttifakı, Anayasa değişikliği konusunda 'Gelin beraber çalışalım' derse ona da hazırız" ifadeleri, CHP'li platformları sinirlendirdi. Babacan, "Bizim için Anayasa değişiklik önerisi çok önemli ve referans bir metin. Önerdiğimiz değişikliklerle alakalı iktidar tarafından da çok ciddi bir eleştiri gelmedi.

Mevcut sistemi de rehabilite edebiliriz. Eğer Cumhur İttifakı, Anayasa değişikliği konusunda 'Gelin beraber çalışalım' derse ona da hazırız" diye konuştu.



DAĞILMANIN İLK İŞARETİ

Ali Babacan'ın bu konuşması 'Parlamenter sistemi geri getireceğiz' diye yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının dağılma yolundaki ilk işareti olarak dikkat çekiyor.



SONUÇ

14 MAYIS'TA aziz milletimiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarıyla yürüttüğü siyasi ve ekonomik istikrar sağlayan başkanlık sistemine destek vererek Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olacağını tescilledi.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının en büyük iddiaları çöktü. Parlamenter sisteme dönme fikri, tarihin tozlu raflarına gönderildi. Bu gerçeği gören Ali Babacan da ufak ufak Millet İttifakı'ndan ayrılma sinyali vermiş oldu. Aziz milletimizin 28 Mayıs'ta Türkiye'yi Avrupa'ya teslim etmek için yola çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularına ikinci tokatı atacağına, Büyük Türkiye Yürüyüşü'nün lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini tescilleyeceğine inanıyoruz.

Zafer inananların olacaktır.

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