Kuşadası’nda iki terör şüphelisi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ve "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından aranan toplam 2 şüpheliyi Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden biri sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİĞER