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Haberler Politika Kuşadası’nda iki terör şüphelisi yakalandı

Kuşadası’nda iki terör şüphelisi yakalandı

21.5.2023

Gazete

Kuşadası’nda iki terör şüphelisi yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ve "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından aranan toplam 2 şüpheliyi Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden biri sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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