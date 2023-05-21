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Haberler Politika Millet ittifakında ‘erken zafer kutlaması’ krizi

Millet ittifakında ‘erken zafer kutlaması’ krizi

21.5.2023

Gazete

Millet ittifakında ‘erken zafer kutlaması’ krizi
14 Mayıs günü seçimi kesin kazanacaklarını düşünen Millet İttifakı'nın Torbalı temsilcileri seçim gecesi zafer kutlaması hazırlıkları yaptıkları bu nedenle parti yönetimleri tarafından tepkiyle karşılandıkları öne sürüldü. 'Seçimden kesin zaferle çıkacaklarından emin oldukları' ifade edilen CHP Torbalı İlçe Başkanı Övünç Demir ile İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Künarlıoğlu'nun CHP ilçe başkanlığı binası önünde platform kurdukları, eğlence ve havai fişek gösterisi hazırlığı başta olmak üzere kutlama programı yaptıkları belirtildi. Bu durumun, her iki ilçe başkanının mensubu oldukları partilerin genel merkezlerine kadar ulaştığı aktarıldı. Kulislerde, parti üst düzey yöneticilerinin böyle bir 'erken zafer kutlaması' programından son derece rahatsız oldukları ve kritik seçimden sonra her iki başkanın da görevden alınacağı iddiaları konuşuluyor.
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