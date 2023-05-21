AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 28 Mayıs seçimleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyeleri ve ilçe belediyelerin meclis üyeleriyle buluştu. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıya; AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve 30 ilçedeki AK Parti meclis üyeleri katıldı. Daha önce yaptıkları; ilçe teşkilatları, milletvekilleri ve adaylarıyla yapılan toplantıların ardından meclis üyeleriyle gerçekleştirdikleri seçim buluşmasını değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Hizmet siyasetinin kazanmasına destek, her geçen gün artıyor. Milletimiz kimin samimi, kimin tutarlı olduğunu görüyor. Sandıktan tutarlılık ve samimiyet çıkacak. Millete hizmette, düşmana dirençte, Türkiye'yi büyütmekte en küçük taviz vermeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan o sandıkta büyük farkla kazanacak. Cumhur İttifakı olarak sandıktan nasıl yüzümüzün akıyla, çıktıysak; 28 Mayıs da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenecek 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı. Müjdecisi olacak" şeklinde konuştu.



"14 MAYIS SEÇİMİ GERÇEK BİR ANKET"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı toplantıda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçiminin kendileri için gerçek bir anket niteliği taşıdığını belirterek, "Hepimizin çok daha fazla şekilde asılmamız gereken bir sürecin içindeyiz. Aslında kesin sonuçlu bir anket var elimizde. Bu seçimi bir anket gibi düşünelim. Anketin sonucunda gördük ki eksik olduğumuz noktalarımız var. Sandıklardan Cumhurbaşkanımıza hiç beklemediğimiz yerlerden oy çıktı kimi sandıktan ise oy çıkmadı. İl ve ilçeleri şahlandırma zamanı" diye aktardı.

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