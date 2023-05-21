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Haberler Politika Son Dakika... Başkan Erdoğan deprem bölgesi Gaziantep’te! Önemli açıklamalar

Son Dakika... Başkan Erdoğan deprem bölgesi Gaziantep’te! Önemli açıklamalar

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Gaziantep’te vatandaşlara hitap ediyor.

21.05.2023, 19:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023, 20:03

Son Dakika... Başkan Erdoğan deprem bölgesi Gaziantep’te! Önemli açıklamalar
Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te vatandaşlara hitap ediyor.

CANLI YAYIN


Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Sevgili Gaziantepliler, kardeşlerim sizleri en kalbi duygularım ve muhabbetle selamlıyorum. Çok güçlüsün Gaziantep. Haftaya pazar sandıkları patlatıyor muyuz? Bay Bay Kemal'in emekli ediyor musunuz?

Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkânları seferber ettik. Tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bir an olsun bölgeden görevlilerimiz ayrılmadı. Sizleri hiç terk etmedi. 650 bin personelimizle taleplere yetişmenin mücadelesini verdik.

"SİZLERİ HİÇ TERK ETMEDİK"
Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkânları seferber ettik. Tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bir an olsun bölgeden görevlilerimiz ayrılmadı. Sizleri hiç terk etmedi. 650 bin personelimizle taleplere yetişmenin mücadelesini verdik.

"BU ALANDA 100 BİN KİŞİ VAR"
Burada 100 bin kişi var. İşte Gaziantep böyle! Buradan çok farklı bir ses sandıklardan gelecek.

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