Ahlaksızlara ilk cevabı 28 Mayıs’ta vereceğiz

Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda düzenlenen Adıyaman Gençlik Buluşması'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki şehirleri gezmeye devam edeceklerini söyledi. 6 Şubat'tan bu yana afet bölgesinde olduklarını hatırlatan Erdoğan, "Biz birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksik, hiçbir gecikme olmaması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Etkinlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da yer alarak gençleri selamladı.Muhalefetin depremzedelere hakaretlerine ilk cevabı 28 Mayıs'ta vereceklerini söyleyen Erdoğan, "Bugün sırf bölgeden istedikleri oyu alamadılar diye depremzedelere etmedik hakareti bırakmayanların dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezsek yarınlarımıza güvenle bakamayız. Gençlerimizden isteğim, elinizin altındaki sınırsız bilgi kaynaklarını doğru ve güvenilir referanslara dayalı olarak tüm bu söylediklerimi teyit etmek için kullanın" dedi.Erdoğan, "28 Mayıs'ta bunlara belini doğrultamayacakları bir dersi de vermesi lazım. Zira 50 bin şehidimizin üzerine bu şekilde saygısızlık, bu şekilde edepsizlik yapılamaz. Maalesef bunlar, ama televizyon kanallarıyla ama farklı mecralarda yazılı, görsel hep depremzedelerimize 11 vilayette hakaretler yağdırdılar. Bunlar onların yanında kalmayacak. Takipçisiyiz, inşallah gereken dersi de alacaklar" diye konuştu.Savunma sanayi sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgeye getireceklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Mesela Adıyaman'da kablo ve konektör üretim tesisi kuruyor, yazılım kampüsü oluşturuyoruz. Eğitimde bazı yaş gruplarında OECD ortalamasının üzerine çıkmamız, bazılarında bunu yakalamak üzere olmamız doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor" dedi.Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, öncesinde Antakya ilçesindeki konteyner kente yaptığı ziyarette de halka hitap etti. "Talimatı Kandil'deki teröristlerden almadık" diyen Erdoğan, "Bunlar talimatı teröristlerden alıyor. Bu teröristlerle kol kola gezenlerden bu ülkeye fayda gelir mi? Gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Hatay'dan seçimin ikinci turunda çok daha fazla oy istiyoruz. İlk işimiz aile kurumu olacak. Seçim sonrası aileye yönelik anayasal girişimde bulunacağız" diye konuştu.Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, "Bir "yol kazası' olarak gördükleri çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri, maalesef bu kötü huylarından hiç vazgeçmediler. Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza 'cahil' diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar. Hayatlarında bir kez olsun 'biz nerede yanlış yaptık' sorusunu kendilerine sormuyorlar. Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız" dedi.Gaziantep İstasyon Meydanı'nda da 100 bin vatandaşa hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Seçim sonrası bizi en çok yaralayan husus küçük bir oy farkıyla ikinci tura kalmış olmamız değil, CHP tarafının sandıktaki kaybının hıncını depremzede vatandaşmızdan çıkarmaya çalışmasıdır. Ne diyor, 'biz size bir daha bir şey göndermeyeceğiz'. Bay bay Kemal gerek yok, ihtiyacımız da yok. AFAD'ımızla Kızılay'ımızla belediyemizle nasıl yaptıysak bundan sonra da deprem bölgelerinin ihtiyacını biz karşılarız" dedi.Başkan Erdoğan, "Hatay'da deprem çadırlarının suyunu kestiler. Vali vekiline talimat verdim. Ayrılmadan suyu bağladılar. Aramızdaki fark bu. Aldığı yardım kesilen varsa valiliklere başvursun. Rabbim kimseyi bunların eline düşürmesin. Biz bize yeteriz" diye konuştu. Konut fiyatları ve kiraların can sıkıcı boyuta geldiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu sorunun çözümü için iki ayrı kanalı birlikte kullanacağız. İlki hiçbir sebebi olmadan kira artışı yapanların ümüğünü sıkacağız. İkinci ve asıl çözümümüz konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. 500 bin konut ve 1 milyon altyapılı arsa kampanyası bunun bir parçasıdır. Orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada benzer çalışmalar yapacağız" dedi.