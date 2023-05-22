‘Orası daha iyi bir yerse kendi evladınızı gönderin’

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını belirten Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor. Evlat nöbetindeki anne Sadiye Tokay, HDP'lilere kendi çocuklarını dağa götürme çağrısında bulundu. Tokay, "Oğluma güveniyorum, eğer bir fırsat bulursa bana yine dönecek. Buradan onlara da sesleniyorum. Orası çok iyi bir yerse kendi evlatlarınızı da götürün. Bizim çocuklarımızı geri gönderin" dedi.

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