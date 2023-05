“Sevgi kazanacak” deyip nefret kustular

Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili adaylığı seçimlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyonun üzerinde oy farkı atarak ilk turu açık ara önde tamamladı. Başkan Erdoğan'a en fazla oyu verenler arasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden etkilenen iller de yer aldı.Miting alanlarında 'Demokrasi' nidaları atıp, 'Sevgi kazanacak' sloganları ile kalp işareti yapan ancak özellikle deprem bölgesindeki illerden çıkan sandık sonuçlarını hazmedemeyen bazı CHP ve Kılıçdaroğlu taraftarları, başta sosyal medya olmak üzere 15 Mayıs sabahı depremzedelere karşı hakaret ve küfür içeren sözler sarf etmeye başladı. Hatta bununla yetinmeyen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi barınma ihtiyacını karşıladıkları depremzedeleri kapı dışarı etmek için harekete geçti. Deprem bölgesindeki CHP'li bazı belediyeler ile Kılıçdaroğlu destekçisi firmalar da çadırlarını toplamaya başladı.Adıyaman'da doğup büyüyen ancak 6 Şubat'taki depremde evi büyük zarar gören 69 yaşındaki Asiye D. ile akrabası H.Ç. deprem hemen sonra bir yakınlarının tavsiyesi ile İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine yerleşti. Çevresindeki esnaf ve komşuları tarafından el üstünde tutulan Adıyamanlı depremzede Asiye D. ile akrabası H.Ç, 15 Mayıs sabahı ise hiç beklemedikleri bir tavırla karşılaştı. Depremzede iki kadına komşuları ve esnaf iddiaya göre, 'Devlet size yardım etmedi, biz size kucak açtık', 'Nankörsünüz', 'Hakkımız size haram olsun, hak etmişsiniz az bile olmuş size' gibi alçakça sözler sarf ettiler.Asiye D'nin torunu B.Y. de tepkisini sosyal medya hesabından dile getirerek yaşananlara isyan etti. Yeni Asır'ın ulaştığı B.Y. "Pasta börekle gelenler, seçimden sonra 69 yaşında dul bir kadına sözlü tacize başladı. İşte, bazı komşuları 'Allah belanı versin, hakkımız haram olsun', 'Oy verdin de madalya mı taktılar' gibi sözlerle saldırmış. Anneannem 'Seçim gününden beri bazı komşular nefret saçıyor, esnaf deli gibi saldırıyor, burada durmamız mümkün değil artık' dedi. Teyzem manava gitmiş. Orada bile duyduğu 'Hak etmişsiniz az bile olmuş size' 'Allah belanızı versin' gibi abuk subuk sözlerden sonra aldıklarının parasını ödemesine rağmen üzüntüden aldıklarını da bırakıp eve dönmüş. Anneannemin memleketinde yaşayacağı bir evi bile yok ama teyzem H.Ç. ile Adıyaman'a geri dönmek zorunda kaldılar" dedi.Anneannesinin tesettürlü, teyzesinin de başının açık olduğunu yani kime oy verdiklerinin bilinmediğini, ancak depremzede olduklarının mahalleli tarafından bilindiğine dikkat çeken B.Y, "Anneannem ve teyzem bu duruma gerçekten üzüldüler ama fikirlerini söylemekten asla kaçınmazlar. Hatta aksine bu tavırlar onları daha da konsolide ediyor. Anneannem ve teyzeme yapılanlar o zihniyetteki insanların gerçek yüzlerini gösterdi. Evi yıkılmış, kültüründen, alıştığı bölgeden kopmuş bir insana bu yapılır mı? Bu yaşananlar anneannemi perişan etti. Aydın Didim'de de bir teyzem var. O da benzer hadiseler yaşıyor ancak o henüz ne yapacağına karar vermiş değil" diye konuştu.