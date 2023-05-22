Son Dakika...Sinan Oğan, 2. tur için Erdoğan dedi

Son Dakika... 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, 2. tura kalan seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

İşte Sinan Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Resmi olarak ittifak içerisinde yer almasalar da desteklerini esirgemeyen ilk günden beri bizimle beraber olan siyasi parti yöneticilerine, teşkilatlarına, tabanlarına teşekkür ederim.

"SİNAN OĞAN GÖNÜLLÜLERİNE TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİYORUM"

Yaklaşık 10 senedir bizimle beraber yol yürüyen yol arkadaşlarıma, Türkiye'nin her bir köşesinde ilmek ilmek, gece gündüz çalışan Sinan Oğan gönüllülerine teşekkürü borç biliyorum.

Bizimle farklı dünya görüşü içinde bulunmasına rağmen bize inanan, gelecek Türkiye'sinde bizim olmamızı isteyerek bize oy veren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bizim bu yarışın parçası olması sağlayan tüm imza veren vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

"GENÇLERİMİZ SEVGİ SELİ OLUP AKTILAR"

Afişleri, pankartları, broşürleri, halkımız internet sitemizden indirilerek ev, işyeri, araç, cadde ve sokaklarında astılar. Özellikle gençlerimiz sevgi seli olup aktılar. Hepsine teşekkürü borç biliyorum.

"CÜMLELERİMİZ İÇİN TEHDİTLER ALDIK"

Cümlelerimiz için tehditler aldık, saldırılara uğradık, hakkımızda yalan haber çıkardılar, bağlamından koparılan cümlelerle adeta kirli pazarlıkların bir parçası gibi gösterdiler. 3 yıl önce Türk milliyetçisi adayı olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik, yola çıktık. O ana kadar üzerinde uzlaşılan aday formülünü bekledik, böyle bir aday çıkarsa biz çekileceğiz dedik.

"BİR DİP DALGAYI BİR AYDA DEĞİL ÜÇ YILDA HAZIRLADIK"

ATA İttifakı'nın kuruluşu gerçekleşti ve 11 Mart'ta ittifakın adayı olarak ilan edildik. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik.

Bilmedikleri, görmezden geldikleri, ciddiye almadıkları durum şuydu; biz 3 yıldır bu çalışmayı sürdürüyorduk bir dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık.

Normal şartlarda bizim almayı beklediğimiz oy oranı yaklaşık yüzde 9-16 bandında bir rakamdı. Bir dip dalganın geldiğini, tüm anketlerin yanılacağını, seçimin sürprizini bizim yapacağını ifade ettik.

Seçimde sayın Muharrem İnce'ye başlatılan linç kültürünün hedefine ulaşmasıyla bu kez de son 3 gün bize başlatılan yargısız infaz sonucu seçmenlerimizin bir kısmının ürkmesine sebep olmuştur.

"SEÇİMLERE OLDUKÇA ZOR ŞARTLARDA GİRDİK"

Sizden olmayanı aşağılamak, sizinle aynı düşünmeyene hakaret etmek ve her türlü metotlarla insanların yarıştan çekilmesini sağlamak insanlarımıza bir darbedir.

Bizim uyarmamıza rağmen yapmayın, etmeyin bizim kitlemize hakaret etmeyin dedik. Çekilmemiz durumunda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım herkes görmüştür.

"PLANA SADIK KALIP, BİRÇOK HEDEFİMİZE ULAŞTIK"

Seçimlere oldukça zor şartlarda girdik. Ne maddi olarak gerekli imkanlarımız vardı ne de medyada gösteriliyorduk. Ne hükümet ne de belediye imkanlarımız yoktu.

Bu mücadelede özellikle de sosyal medya kullanıcılarının yeri ayrıdır. Gönüllü sosyal medya kullanıcılarımıza sonsun teşekkürlerimi sunuyorum.

"TÜRKLÜK GİBİ KAVRAMLARDA FARKINDALIK OLUŞTURDUK"

Plana sadık kaldık, birçok hedefimize ulaştık. İnşallah gelecek yıllarda bu hedefimize ulaşacağız. Sosyal medya adreslerimizde daha önce yayınlamıştık. Bu seçimlerin toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin gündemi haline getirdik. HDP üzerinden oluşturulan kilit parti durumunu Türk milliyetçilerini kilit haline getirdik.

Türkiye'de güçlü ve milliyetçi seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık. İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık. Bizi dikkate almayan, saymaya gerek görmeyen, bizim siyasi hareketimizi saydığını gördük. PKK, FETÖ ve benzeri gibi her türlü terör örgütleri mücadelesinde tavrım siyasetin ana akımında yer bulmasını sağladık. Anayasa'nın değişmez ilkeleri ve Türklük gibi kavramlarda farkındalık oluşturduk.

"TÜRKİYE KRİTİK BİR DÖNEMEÇTEN GEÇMEKTEDİR"

Biz bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün itibariyle seçimlerde görmezden gelinen, hakkı yene Türkün sesini taşımaktayız. 14 Mayıs seçimlerinde Türk seçmen hem Cumhur hem de Millet İttifakı'nı Türk milletinin hassasiyetlerine gereken yaklaşımını göstermediği için ciddi biçimde uyarmıştır. Seçmen bize de yürütme erki üzerinden Türk milletinin bu hassasiyetlerini savunma görevi vermiştir.

Türkiye kritik bir dönemeçten geçmektedir. Dört temel konuda acilen ele alınması gereken büyük sorunlar olduğu kanaatindeyiz. Türkiye'de bulunan sığınmacılar konusu ülkemizde ilerleyen süreçlerde güvenlik, ekonomi, sosyal maliyetleri olabilecek konudur.

Bu temel konulardan ikincisi ise Türkiye'deki deprem gerçeğidir. Deprem konusu acil bir ulusal güvenlik meselesidir. Bunun için uzun süre önerdiğimiz Afet Bakanlığı tezimiz güncelliğini korumaktadır. 28 Mayıs seçimlerinin akabinde ülkece ekonominin gereklerine uygun, nitelikli, hızlı sağlıklı kararlar alınması gerekmektedir.



"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUZ"

Burada altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.

Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum.

Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir beklenti içerisinde olmadan aldığımız kararın yüce Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum, selam ve saygılarımla selamlıyorum."