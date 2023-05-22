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Haberler Politika Sonunda sizi İstanbul’da görebildik

Sonunda sizi İstanbul’da görebildik

22.5.2023

Gazete

Sonunda sizi İstanbul’da görebildik
14 Mayıs öncesi il il gezerek vaktinin çoğunu İstanbul dışında geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu için mitingler yapmıştı. İmamoğlu, Millet İttifakı'nın ilk turda yaşadığı hezimetin ardından belediye başkanı olduğu İstanbul'da sokağa çıktı. İstanbul'da Tuzla semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı. Bir vatandaş o anlarda İmamoğlu'na, "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik. Çok şükür" dedi. İmamoğlu ise bu sözlere, "Kaç çocuğunuz var?" sorusuyla tepki verdi. Vatandaş bu kez de, "İstanbul'dan başka her yerdesiniz, siz İstanbul'un başkanısınız" şeklinde cevap verdi.
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