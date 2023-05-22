Yavaş’ın “Öcalan” iddiası çürütüldü

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Hükümet 2003, 2006 ve 2013 yılında Öcalan'ı hapisten çıkarmaya çalıştı, CHP karşı çıktı" iddiasını yalanladı. Başkanlık'tan yapılan açıklamada, Yavaş'ın iddia ettiği kanun ve yasalar yürürlüğe girmesine rağmen Öcalan'ın hala cezaevinde olduğu hatırlatıldı. İddiaya konu tasarıların tamamının terörle mücadeleyi çok yönlü ve daha etkin bir hale dönüştürmek için hazırlandığı belirtildi. Düzenlemelerin dağ kadrosundaki çözülmeyi hızlandırmak için yapıldığı da aktarıldı. Yavaş'ın 3 tarih için ortaya attığı 3 iddiayı da hukuki boyutunu ele alarak çürüten başkanlık, iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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