Yunanistan halkı genel seçimler için oy verdi

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimler için halk dün sandık başına gitti. Yunan siyasi parti liderleri Yunan halkı için "daha iyi bir yarın" temennisinde bulundu. Başbakan Kiryakos Miçotakis, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün geleceğimiz için oy kullanıyoruz. Daha yüksek maaşlar, daha çok ve daha iyi iş imkanları için oy kullanıyoruz. Daha etkili bir ulusal sağlık sistemi, daha az eşitsizliğin olduğu bir toplum, daha güçlü bir vatan, Avrupa'da önemli bir rol ve korunan sınırlar için oy kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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