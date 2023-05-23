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Haberler Politika Babacan’dan CHP seçmenini isyan ettiren sözler: Bizim sayemizde bu kadar oy aldınız

Babacan’dan CHP seçmenini isyan ettiren sözler: Bizim sayemizde bu kadar oy aldınız

23.5.2023

Gazete

Babacan’dan CHP seçmenini isyan ettiren sözler: Bizim sayemizde bu kadar oy aldınız
CHP'li yüzlerce siyasinin üzerini çizip 4 küçük ortağa 37 koltuk dağıtan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Ortak liste teklifini kendilerine Kılıçdaroğlu'nun sunduğunu belirten Babacan, DEVA Partili adayların olduğu her yerde CHP'nin oylarını artırdıklarını ileri sürdü. Babacan, "Seçim ortamına girdiğinizde işler değişiyor. Örneğin TİP, HDP'nin listesinden girmedi. CHP'nin oylarından belki bir miktar TİP'e kayışlar oldu, bilmiyorum" dedi. CHP'ye yeteri kadar oy katkısı verip vermedikleri sorulan Babacan, "İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı" diye konuştu.
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