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Haberler Politika Şener'den itiraf gibi açıklama: Kemal Bey seçilirse hiçbir sözünü tutamaz

Şener'den itiraf gibi açıklama: Kemal Bey seçilirse hiçbir sözünü tutamaz

24.5.2023

Gazete

Şener’den itiraf gibi açıklama: Kemal Bey seçilirse hiçbir sözünü tutamaz

KATILDIĞI yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan CHP'nin eski milletvekillerinden Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazansa dahi vaat ettiği hiçbir adımı atamayacağını belirtti. Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olduğunu hatırlatan Şener, "Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan, 6 partiyi bir araya getiren güçlendirilmiş parlamenter demokrasi hayalini gerçekleştiremezler. Mali ve ekonomik politikaları da uygulayamazlar. Bütçe çıkaramazlar. Bütçe politikaları olmaz. Bürokrat ataması da yapamazlar. Çünkü atamayla ilgili usul ve esasları cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile değil, kanunla belirlerler" dedi.

MURATHAN YILDIRIM

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